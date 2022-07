Lojas na internet devem divulgar preços junto aos produtos no site

Quando você vai ao shopping, os preços das roupas, dos brinquedos ou calçados que ficam na vitrine, eles aparecem perto dos artigos, certo? Mas, e no caso dos produtos oferecidos pela internet: eles também precisam estar aparentes? Pela lei, sim!

Por isso, a juíza Adriana Lisboa, da Vara de Fazenda de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, obrigou uma loja a detalhar valor e forma de pagamento de produtos vendidos na internet.

A decisão atende a uma ação civil proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina. De acordo com o órgão, a loja não apresenta precificação adequada dos produtos expostos à venda em perfil mantido na rede social Instagram.

Segundo o diretor-geral do Procon-DF, Marcelo Nascimento, as lojas eletrônicas, assim como já acontecia com as lojas físicas, são obrigadas a divulgar o preço junto a imagem do produto, de acordo com lei federal de 2017. Mas, o diretor revela que nem sempre isso acontece.

Então, o consumidor precisa ficar atento, ou pode ser arrepender depois. Para evitar surpresas ruins, o servidor público Rafael Siqueira afirma que presta muita atenção à reputação da loja eletrônica, antes de fechar o negócio.

A loja citada na reportagem já tinha sido advertida em março, em diligência do Procon, que deu orientações que foram cumpridas, e desrespeitadas novamente meses depois.