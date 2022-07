Flamenguista é denunciado por bater em galo após jogo de time contra Atlético-MG

“Aqui é o rapaz que vocês imaginam que tava maltratando o galo, vocês ficam sensacionalizando notícia que não existe. Está ali o bichinho, lindo, tranquilo, então vocês tenham atenção na hora de denunciar ou postar qualquer coisa na internet sem autorização e sem saber os fatos verídicos, porque vocês podem sofrer consequências sem necessidade. Essa cachorrinha estava na rua, eu que trouxe ela, aqui em casa só tem amor, não tem maldade, não. Brincadeira é uma coisa e maldade é outra. Eu sou um cara de boa, não quero confusão com ninguém, quero brincar, assistir meu futebol, apenas isso”, disse o autor do vídeo.

Após a repercussão negativa do vídeo, o homem usou as redes sociais para mostrar todos os animais que tem em casa e dizer que todos estão bem.

Um torcedor do Flamengo está sendo denunciado pela ONG Patinha Carente por bater em um galo e postar a ação criminosa em suas redes sociais após o time rubro-negro derrotar por 2 a 1 o Atlético Mineiro, que tem como mascote o animal. O caso aconteceu na última quarta-feira (16), no Acre.

