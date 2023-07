Lojas americanas é acusada de expor currículo de mulher em prateleiras em Sergipe pic.twitter.com/Yn2GxerytT — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 7, 2023

Uma filial das Lojas Americanas, em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, está sendo acusada de expor o currículo com os dados pessoais da universitária Maria Adriana Paixão de Souza, de 33 anos, nas prateleiras.

Maria foi informada por um desconhecido que seu currículo, entregue na loja no fim do ano passado, estava sendo usado como placas de anúncio de preços do estabelecimento.

“Um homem me ligou dizendo que havia pego o meu número no verso do anúncio e me enviou o vídeo. Fiquei chocada, sem saber o que fazer. Nunca imaginei passar por uma situação como essa’’, disse ao G1 Sergipe.

Após receber o vídeo, a universitária dirigiu-se à loja, na quarta-feira (5), para denunciar a situação, mas foi acusada por uma das funcionárias de estar buscando atenção para obter dinheiro.

"Isso é uma falta de respeito com as pessoas que procuram trabalho”, lamentou Adriana, que registrou um Boletim de Ocorrência sobre o incidente.

A assessoria de imprensa da Lojas Americanas informou que o caso será tratado internamente e que deve se posicionar em breve.