Linha de cerol corta pescoço de menino que andava de bicicleta em parquinho

"Ele viu o pescoço do meu filho e não ajudou. Então, meu filho veio até onde eu estava, sozinho, pedalando. Quando vi ele se aproximando com muito sangue, perguntei o que tinha acontecido. Ele levantou o pescoço e eu me desesperei", lembra a mãe do menino.

Segundo informações, o menino estava andando de bicicleta quando a linha do cerol atingiu o pescoço dia criança. A pessoa que estava com a pipa, viu a vítima se ferir, mas não prestou socorro.

