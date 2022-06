Ex-prefeita ‘ostentação’ recebe nova condenação na Justiça

Além disso, o MP apontou que as licitações tiveram uma série de irregularidades, como a falta de comprovação técnica da empresa para prestar os serviços e de vários documentos exigidos. Também não foi feita pesquisa de mercado prévia e nem especificado o real objeto do contrato, estipulando quantos quilômetros de estradas seriam melhorados e de que forma isso se daria.

De acordo com o Ministério Público, a nova condenação denunciou irregularidades em duas licitações e contratos firmados em 2014, que teriam sido fraudados para que o município tivesse acesso aos recursos de dois convênios firmados com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes).

