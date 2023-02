Líder Gustavo terá trator, cavalo e rally na festa do líder desta quarta-feira (8)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Festa do Líder de Gustavo será na noite desta quarta-feira (8), no BBB 23 (Globo). O agroboy do programa não surpreendeu com o tema, pedindo uma celebração que homenageia a agropecuária.

A emissora deu detalhes do evento, que começa por volta das 22h45.

A decoração terá elementos como quadriciclo, trator, barris e cavalos de madeira.

Dentro de um container haverá um espaço para sentar e conversar.

Nos telões, serão exibidas fotos de Gustavo trabalhando na 'roça';A atração principal será um simulador de rally.

COMES E BEBES

A pedido do Líder, wisky estará entre as opções de álcool, e churrasco será parte do menu. Gustavo ainda receberá um bolo de aniversário, já que completou 28 anos nesta terça-feira (7).

ETIQUETA

Ao longo do dia, o elenco começou a planejar suas roupas. Os rapazes emprestaram às meninas várias camisas xadrez para compor o look "country". Segundo Gustavo, ele usará o chapéu que costuma usar na fazenda.