Amanda afirma ser prioridade de Sapato após racha de Quarto Deserto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o racha do grupo formado pelo Quarto Deserto no BBB 23 (Globo), Amanda e Bruna comentaram sobre suas respectivas situações no jogo. Enquanto a atriz confessou estar receosa, a médica salientou que não é prioridade de muitos brothers da casa.

BRUNA: "Estou um pouco receosa."

AMANDA: "Eu quero agir com o coração, mas não sou prioridade de muita gente, sou prioridade do Sapato. O que acontece nesse momento... igual ao que falei: tirando o Cristian, eu voto em qualquer pessoa do grupo. O Cowboy também não me colocou no Paredão."

BRUNA: "Eu não voto no Cristian e no Cowboy."

AMANDA: "A gente acaba ficando exposto. Para mim, não muda muita coisa... eu fico exposta."

BRUNA É QUERIDA POR TODOS NO BBB 23?

Apesar de Amanda pontuar que a atriz é querida por todas, Bruna negou e acrescentou que não tinha como saber sobre isso.

"Para mim, tem uma pessoa que eu votaria, com motivo. Uma pessoa. O resto é por afinidade. Estou me sentindo insuportável porque estou gostando de todo mundo", afirmou Bruna.

No papo, as sisters também destacaram suas atuações no jogo. Para Bruna, Amanda não tem sido incoerente, nem planta no BBB 23.