Líder da semana, Sarah Aline revela quem vai colocar no Paredão do 'BBB 23'

Sarah Aline: "Tô com a sensação de que eu conseguiria colocar a Amanda muito mais fácil do que a Bruna, mas pensando em jogo, a Bruna antes da Amandinha foi quem eu falei que tinha motivos para votar na semana do Fredinho. Já tive uma intensionalidade forte de voto nela."

Seguindo a polarização entre quartos Deserto e Fundo do Mar, a psicóloga revelou hoje em conversa com Gabriel Santana que vai colocar Bruna Griphao na berlinda.

