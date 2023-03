BBB 23: Domitila decide que não irá votar em Amanda e rival do Deserto

Fred Nicácio entrou no quarto e participou da conversa com os aliados. Domitila ainda sugeriu que todos conversem mais tarde, no Quarto Fundo do Mar, para decidir quem serão os indicados.

Domitila ainda acrescentou que não irá votar em Larissa, seu desafeto nesse momento do jogo. Cezar concordou com a decisão.

