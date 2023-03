Lexa se pronuncia após ver MC Guimê acariciando Dania Mendez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova participante do BBB 23 (Globo), que chegou diretamente do México, está realmente mexendo com a casa. Durante a sua Festa do Líder, MC Guimê acariciou as costas de Dania Mendez e deixou a mexicana um pouco desconfortável com a situação.

Durante a festa, inclusive, Bruna Griphao percebeu e ficou em alerta ao ver MC Guimê abraçando Dania.

O momento foi flagrado pelas câmeras do programa. Logo, a situação começou a repercutir nas redes e Lexa, esposa do cantor, também se pronunciou. "Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo não sei quando voltarei por aqui", desabafou. A cantora, inclusive, tirou o "TEAM GUIMÊ" de suas redes.