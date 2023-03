Cara de Sapato e Dania dão selinho na festa; veja tudo o que rolou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dania Mendez chegou na casa do BBB 23 (Globo) para balançar mesmo o jogo. A Festa do Líder MC Guimê desta quarta-feira (15) começou tranquila, mas foi durante a madrugada que os brothers começaram a se soltar.

E ROLOU PARABÉNS PARA CARA DE SAPATO

E os "Docshoes", fãs do possível casal, podem ir desistindo, porque Amanda e Cara de Sapato são só amigos mesmo. Amanda se declarou para Cara de Sapato durante Festa do Líder. A médica parabenizou o lutador e afirmou: "Você é meu porto seguro. Se Deus quiser, vai ser a gente até o fim aqui. Te amo muito, muito, muito. Você tem um coração gigante. Vou estar sempre aqui com você".

NOVO CASAL NA ÁREA?

Os brothers se reúnem para tomar shots com Dania Mendez. Enquanto Amanda e Cara de Sapato se abraçam, Domitila brinca com os brothers: "Dá um beijinho, Sapato.", diz a ativista social.

CLIMA TENSO ENTRE OS BROTHERS

Bruna Griphao chora na festa e Ricardo vai até a atriz para consolá-la. "É o game, não leva para o coração", diz ele. "Óbvio que vou levar", afirma ela. Depois, o biomédico diz que sabe que os dois se amam e que não quer ninguém contra ela. "Eu sei que você sente algo em mim. Você me ama muito, eu também te amo muito. Eu sei que você explode também como eu explodo. [...] Eu não quero o Brasil contra você".

NA TRAVE

Dania Mendez entra no Quarto Fundo do Mar junto com Cara de Sapato. O lutador abraça a sister, e Amanda brinca com os dois: "Sapatito? Bitoco?", e a modelo ri. O brother continua abraçado com Dania, e os dois dão um selinho. A mexicana brinca: "Sapato atrevido!"

MAIS UM CASAL NO REALITY?

Sentados no sofá, Bruna Griphao e Gabriel Santana conversam sobre a relação deles. De mãos dadas, a atriz confessa sentir que Gabriel sempre a enxergou. "Você sempre foi um diferencial para mim aqui. Você sempre foi uma pessoa que me enxergou, que me olhou de verdade, que quis meu bem independente de qualquer coisa", ela desabafa.

Porém, ele declara, timidamente: "Eu só cansei de fingir para mim que eu não sinto isso"