Levy Fidelix morre aos 69 anos em São Paulo

Levy Fidelix, presidente nacional do PRTB, morreu nesta sexta-feira (23) aos 69 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde março em um hospital particular, mas a família não informou a causa da morte.

O comunicado da morte de Fidelix foi divulgado no perfil oficial dele no Twitter. “É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso Líder, Fundador e Presidente Nacional Levy Fidelix, ocorrida nesta data na cidade de São Paulo. Descanse em paz homem do Aerotrem!", dizia a nota.

Defensor do projeto “aerotrem” como o principal meio de transporte público, Fidelix concorreu a diversos cargos, mas nunca se elegeu. Sua última disputa eleitoral foi no ano passado quando concorreu nas eleições para prefeito de São Paulo.

Apesar da família não ter informado a causa da morte, a jornalista Sandra Terena informou que Fidelix morreu vítima de covid-19. "Com tristeza, informo o falecimento de um pioneiro do conservadorismo no Brasil, Levy Fidelix por COVID-19. O óbito foi confirmado às 20 horas desta sexta-feira (23). Que o Espírito Santo console a família. Meu marido, o jornalista Oswaldo Eustáquio foi um grande amigo de Levy", escreveu ela.