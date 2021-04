Bolsonaro ameaça colocar Forças Armadas para acabar com toque de recolher

Bolsonaro chamou “covardia” a restrição de circulação de pessoas em certos horários, além do veto aos cultos religiosos: “Pra acabar com essa covardia de toque de recolher, direito ao trabalho, liberdade religiosa e de culto, pra cumprir tudo aquilo que está sendo discumprido por governadores e poucos prefeitos, mas atrapalha toda cidade”.

Mais uma vez o chefe supremo do genocídio ameaça tentar utilizar as forças armadas politicamente para ameaçar prefeitos e governadores que combatem a covid, além de ameaçar ir contra decisões do STF que o impedem disso. #ForaBolsonaroGenocida pic.twitter.com/pKhdYCbWOV

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.