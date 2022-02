Lei Rouanet: Governo Federal reduz valores para financiamento de projetos culturais

No caso da área de audiovisual os valores máximos foram mantidos. Já para o aluguel e divulgação, a nova instrução impõe R$ 10 mil o limite que pode ser pago com recurso da Lei Rouanet para aluguel de teatros, espaços e salas de apresentação, exceto teatros públicos ou espaços públicos.

Foi oficializado nesta terça-feira (8) pelo Governo Federal algumas mudanças para o financiamento de projetos culturais financiados pela Lei Rouanet, reduzindo o limite do cachê por apresentação e o limite de valor captado pelas empresas. As alterações constam no Diário Oficial da União.

