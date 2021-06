Laudo aponta tiros pelas costas em mortos durante operação no Jacarezinho

Em nota, a Secretaria de Polícia Civil disse que os laudos são compatíveis com conflitos em ambientes confinados. E acrescentou que só é possível uma análise técnica após o confronto de todas as provas produzidas.

De acordo com o G1, há evidências que foram efetuados cerca de 73 disparos. Além disso, o laudo aponta que quatro homens foram atingidos apenas pelas costas e que alguns foram assassinados com vários tiros.

A perícia realizada em 27 corpos das vítimas da operação policial na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, constatou que um dos mortos recebeu um disparo a uma curta distância e outros quatro foram atingidos pelas costas. A operação ocorreu no dia 06 de maio deste ano e foi considerada a mais letal do estado.

