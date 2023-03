Larissa chora em silêncio após ida de Fred ao Quarto Branco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ida de Fred Desimpedidos ao Quarto Branco do BBB 23 mexeu com as emoções de Larissa. No Quarto Deserto, a sister começou a chorar enquanto tentava descansar.

Mais cedo, a personal trainer revelou temer que Fred não aguente permanecer no Quarto Branco. "Ele já tá com o psicológico abalado, chorou muito antes de dormir", disse.Depois da surpresa, todos do Deserto decidiram tentar dormir. Mas Larissa permaneceu chorando em silêncio em uma das camas de solteiro.

Fred está no Quarto Branco com Domitila, que apertou o botão para participar do desafio. Os dois ficarão dentro de um carro.

Quem ficar por mais tempo e contar mais aparições do logo da marca patrocinadora está imune e ganha o carro.

Quem desistir ou contar menos logos fica no quarto até amanhã à noite e vai direto ao Paredão.