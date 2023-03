Fred chama Domi de 'vitimista' e cita Juliette

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred e Domitila continuam a discutir no Quarto Branco do BBB 23. Os dois falaram sobre jogo e o jornalista não gostou do que ouviu da sister.

Muitos assuntos passaram pela discussão, incluindo a saída de Key e a relação de Fred e Larissa. O líder da semana pediu desculpas para a sister sobre um momento do Jogo da Discórdia, mas os dois seguiram discutindo e não se acertaram.

Fred: "Você nunca foi prioridade de ninguém, e é um jogo. Ontem a sua amiga, no momento dela sair, você nem isso respeitou. E fala de respeitar o próximo... Não tinha nada a ver com você. Paredão é sobre quem sai. Você quis se vitimizar no ao vivo. Você tá se achando a 'Juliettona' do negócio"

Domitila: "Só tem uma Juliette. E meu nome é Domitila Barros. E não me chame de 'Domi', pra você é Domitila. Fredinho, cigarrinho, acabou-se"

Fred: "O Brasil ouviu o que você falou. É muito mais clara a intenção, sua intenção foi nítida. Agora não tenho mais ideia, se você tava fechada, eu tô fechado"