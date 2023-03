Key diz que seu Paredão será 'resposta' para motivo da saída de Gustavo

"Tô tranquila porque nunca usei palavra de baixo calão, nunca humilhei ninguém, nunca passei a perna em ninguém. Sempre tentei jogar com minha fé e com meus valores. Se não fui suficiente, tenho que aceitar que não deu pro BBB 23."

A sister disse para as emparedadas ficarem calma com o resultado e que nenhuma delas errou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves afirmou que o Paredão que disputa contra Domitila e Sarah Aline no BBB 23 (Globo) será uma resposta para ela sobre a eliminação de Gustavo na sexta berlinda do programa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.