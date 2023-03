Fred tenta se explicar e sister faz questionamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred conversou com Amanda para tentar esclarecer a treta envolvendo os aliados do Quarto Deserto após a formação do oitavo Paredão do BBB 23 (Globo) -que tem Key Alves, Domitila e Sarah Aline na disputa.

"Você tem o Sapato ou a Mami. Quando eu falava que eu votaria em pessoas do meu grupo, seria lá para frente. Para mim, ainda existem três opções. Mas depois de ontem [5], tudo mudou. Eu falei que precisava conversar com você. Eu tinha mais afeto com eles [Sarah, Marvvila e Gabriel] e mais intimidade", afirmou Fred.

"A relação Big Brother não existe mais. Antes eu votaria em você e na Paula e agora mudou!", acrescentou.

Amanda escutou atentamente a explicação de Fred, mas rebateu, questionando quem ele salvaria se fosse ela e Marvvila no empate de ontem -Larissa empatou com Domitila na votação e o Líder optou por mandar a ativista social para a berlinda.

"Entendi porque era a Lari, mas, e se fosse eu ou a Marvvila? Sendo que você tinha deixado claro que sua prioridade era Marvvila. Se não tivesse acontecido o que aconteceu ontem, lá na frente teria quebrado a cara mais... A nossa relação quando a gente escuta vocês falando... para mim é errado aquilo. Automaticamente expõe o jogo do outro", disse Amanda.

Fred falou que precisava ser franco com a sister: "Mas eu falei isso desde que acabem as opções de voto na casa. Esse era o ponto. Até então eu disse que votaria em gente do meu grupo, mas isso foi antes", justificou.