Key Alves revela que já ficou com Gustavo Mioto e Xamã

Na hora de Bruna Griphao, a atriz acabou fugindo do assunto e não quis se comprometer: "Eu prefiro os anônimos". Já Larissa disse que ficaria com Lucas Lucco: "Já trocamos umas ideias. Achei que ele ia entrar aqui até".

Key Alves disse que gostaria de ficar com o ator Marcello Melo Jr e que já ficou com Xamã- e ficaria de novo- também já ficou com o cantor Gustavo Mioto. Nas redes sociais, o cantor sertanejo se pronunciou ao saber da declaração da jogadora de vôlei.

