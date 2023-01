Bruno opina sobre aparência de Cristian

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno 'Gaga' não acha que Cristian seja tão bonito assim, apesar de "ser fotogênico"

Ele opinou sobre a aparência do brother enquanto conversava com Paula e Ricardo na sala do BBB 23.

Os confinados estavam sentados no sofá e assistindo o Feed BBB. Quando um vídeo de Cristian aparece, Bruno fala sobre a aparência do brother

Bruno: "Acho ele fotogênico. Mas pessoalmente não é essas coisas tudo, não"

Ricardo: "Não, pessoalmente é mais bonito"

Antes disso, no momento em que Gabriel Santana surgiu, Bruno falou sobre a presença do ator no reality:

Bruno: "Acho ele bem reservado"

Ricardo: "Ele ainda está nessa?"