Key Alves diz faturar R$ 100 mil no OnlyFans

A participante do BBB 23 é irmã gêmea de Keit Alves, também jogadora de vôlei. Elas, que nasceram em Bauru (SP), posaram juntas para um ensaio sensual no OnlyFans.

São mais de 52 mil likes nos conteúdos divulgados por Key na plataforma de conteúdos adultos. É possível conferir as postagens pagando US$ 13,99 (R$ 72,57) por mês.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves, 23, já chegou a faturar R$ 100 mil por mês no OnlyFans. A atleta, que está no BBB 23, contou os detalhes em papo com UOL em julho de 2022. A famosa conta com mais de 7 milhões de seguidores somente no Instagram.

