Key afirma já ter marcado seu lugar no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves conversou sobre o jogo com Cezar Black no BBB 23 (Globo). Eles trocaram ideia sobre alianças e seus lugares no reality.

A dupla conversava no jardim e, logo depois, entrou na piscina. Eles falaram sobre as tretas internas do grupo Fundo do Mar.

KEY: "Ficou marcado, o melhor casal da história. O Tadeu falou claro. Tá marcado, eu já fiz o meu nome aqui dentro. Todo dia eu erro, não tenho vergonha. Se eu sair e for julgada por essa situação, vou falar: 'Errei mesmo, de ter falado o que tava sentindo no momento. Vocês me perdoam? Ah, não perdoam? É isso então. (...) Aqui dentro você vai se irritar com quem tá com a gente, é normal. O Tadeu mesmo falou: 'É normal ter discussões dentro do grupo, Black e Domitila'. É normal"

CEZAR: "Ele falou? Não lembro, não. Não lembro disso, não"

KEY: "Eu prefiro relações assim do que tudo muito bonitinho, passando a mão na cabeça. Nunca tive amigas assim"