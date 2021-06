Justiça autoriza idosa escolher qual vacina tomar contra covid em São Paulo

Com fator de risco para trombose, tendo sido diagnosticada com o anticoagulante lúpico, uma idosa, de 63 anos, de São Paulo, foi autorizada a escolher a vacina CoronaVac no lugar da AstraZeneca.

Cerca de 30% dos diagnosticados com a mesma acabam por desenvolver a trombose. A idosa também é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, com aumento em duas vezes do risco de infarte e AVC.

Na liminar que autoriza a idosa a escolher a CoronaVac, o juiz Emílio Migliano Neto diz que a AstraZeneca pode, como efeito colateral, causar trombose.

Por sua vez, o governo de São Paulo tentou anular a decisão, argumentando que as duas vacinas foram aprovadas e tiveram comprovação de eficácia e segurança. Afirmou que não houve nenhuma ocorrência de trombose entre os vacinados no Estado.