Justiça aceita denúncia e padre vira réu por crimes sexuais

Ao todo, existem cinco denúncias contra o padre e seus funcionários da Fundação. As vítimas realizaram denúncias à polícia e a defesa do religioso nega os crimes. Landelino Rodrigues da Costa Filho também foi denunciado e está preso, enquanto Jailson Leonardo da Silva encontra-se foragido. Ambos eram funcionários de Airton.

O padre foi preso preventivamente no dia 14 de julho e está internado em um hospital após sofrer um princípio de AVC. Entre as denúncias em que é acusado, Airton e um funcionário dele estão sendo acusados de estuprar a personal stylist Silvia Tavares, que trouxe o caso à tona.

