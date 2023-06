Julgamento da descriminalização de drogas é reagendado para o dia 21

O Supremo Tribunal Federal (STF) remarcou para 21 deste mês, o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O julgamento estava na pauta desta quinta-feira (1º) do Supremo, mas o caso não foi analisado em função do julgamento de outras ações.

Segundo a Agência Brasil, a descriminalização começou a ser analisada em 2015, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

O caso trata da posse e do porte de drogas para consumo pessoal, infração penal de baixa gravidade que consta no Artigo 28 da Lei das Drogas (Lei 11.343/2006). As penas previstas são brandas: advertência sobre os efeitos das drogas, serviços comunitários e medida educativa de comparecimento à programa ou curso sobre uso de drogas.