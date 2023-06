Fies: estudantes de medicina poderão financiar até R$ 60 mil por semestre

De acordo com a Agência Brasil, o novo valor representa um reajuste de 39,6% em relação ao teto anterior, que era de R$ 42,9 mil, e entrará em vigor no próximo dia 14.

Uma boa notícia para os nossos estudantes. O Comitê Gestor do Fies deliberou hoje o aumento do limite para financiamento do curso de Medicina, elevando o valor para R$60 mil por semestre. O novo teto passará a valer a partir de 14 de junho. pic.twitter.com/XQTg8oAGkq

