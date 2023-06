Jovem tem couro cabeludo arrancado ao ser arrastada por BMW

"Ele foi culpado, ele me arrastou. Ele poderia ter evitado o estado que eu estou hoje. Se ele não tivesse me arrastado, eu estaria bem, assim como meu namorado, e não estaria sofrendo. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Enquanto eu estou todos os dias aqui chorando de dor, ele está na casa dele bem", criticou Danielle.

"Tive alta para evitar o risco de infecção e por isso me recupero em casa. Todo dia na hora do banho é algo complicado porque dói muito, todos os machucados ficam muito doloridos. À noite não consigo dormir devido às dores, tem sido dias difíceis", disse.

A vítima ficou consciente enquanto aguardava ser socorrida pelo Samu e chegou a pensar que não era nada grave, mas ao chegar no hospital precisou ter o cabelo raspado, e foi só aí que ela descobriu a gravidade do acidente. Ela levou 30 pontos na cabeça e ficou uma semana internada.

"Lembro quando o carro bateu atrás da moto e eu voei. Na hora só pensei: 'Morri'. Quando eu fui arrastada e fiquei embaixo do carro eu não lembro de nada. Apesar de ter ficado consciente, ter conversado com meu namorado, eu não me lembro de quase nada do acidente", contou ela ao UOL.

No dia do acidente, Danielle era passageira de uma motocicleta pilotada pelo namorado quando o veículo foi atingido pela BMW. Danielle foi arremessada da moto e arrastada pelo carro de luxo, que só parou após bater em outro automóvel.

Danielle Rizzutti Soares, de 23 anos, contou detalhes, nessa segunda-feira (26), sobre o acidente que sofreu no dia 16 de junho em Praia Grande, São Paulo. A jovem teve parte do couro cabeludo arrancado ao ser arrastada por uma BMW.

