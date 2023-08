Jovem que cheirou pimenta volta para UTI quatro dias após receber alta

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, 25, que sofreu uma lesão no cérebro após cheirar uma pimenta em conserva para sentir o aroma, voltou a ser internada quatro dias após ter recebido alta do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.