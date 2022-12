Jovem morre atacado por abelhas após carro capotar e atingir enxame

Maikon Willian Delgado Garcia, 20, morreu atacado por abelhas após o carro em que ele estava capotar e bater contra um enxame, nesta quinta-feira (29), na Estrada Parque, no município de Corumbá (MS).

De acordo com informações da polícia, também estavam no carro duas mulheres, mãe e filha, de 39 e 20 anos. Ambas conseguiram sair do carro e foram socorridas pelos bombeiros para um hospital.

Já Maikon, que estava no banco de trás, não sofreu ferimentos por conta do acidente, mas sofreu várias picadas de abelhas e morreu no local.

Socorristas precisaram usar trajes de apicultor para conseguir retirar o corpo do jovem.