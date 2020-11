Jovem morre asfixiado após dormir com gerador de energia ligado no Amapá

O técnico de informática Jehoash Vitor Monteiro, 24, foi encontrado morto no dia 6 de novembro, em Porto Grande, no Amapá, supostamente asfixiado, após inalar gás expelido de um gerador de energia. O jovem morreu enquanto dormia na empresa onde trabalhava.

Segundo o UOL, a Polícia Civil contou que testemunhas disseram que a vítima procurou o local de madrugada para ter energia com o gerador movido a óleo diesel, já que a cidade estavam sem eletricidade por causa do apagão atingiu o Amapá desde 3 de novembro.

A polícia acredita na inalação do gás de monóxido de carbono, devido não haver indiciado de violência no corpo do jovem, conforme análise preliminar da perícia. No local, também não havia sinais de arrombamento.

O corpo do técnico foi encontrado por um funcionário da empresa, que chegou para trabalhar. Jehoash estava com o gerador em uma sala sem entradas de ventilação.