Jovem morre após ter bicicleta roubada

Em nota, a Prefeitura de Serra do Navio lamentou a morte do jovem nas redes sociais.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime, mas a Polícia Civil está tratando o caso como latrocínio.

Ítalo Santana dos Santos, de 18 anos, morreu após ter sua bicicleta roubada no município de Serra do Navio, no Amapá, na madrugada dessa sexta-feira (17).

