Jovem internada após cheirar pimenta deixa UTI e reage a estímulos

A jovem Thaís Medeiros de Oliveira, 25, internada após cheirar um tipo de pimenta na casa do namorado em Anápolis (GO), recebeu alta da UTI do hospital onde está internada em São Paulo.

Segundo a mãe, Adriana Medeiros, Thaís está em tratamento com antibióticos devido ao surgimento de duas bactérias, sendo uma no sangue e outra no pulmão, mas tem evoluído aos poucos.

Adriana também contou que Thaís tem respondido a estímulos e assim que as bactérias foram plenamente eliminadas do organismo dela, a trancista iniciará a reabilitação.

“Ela já está tendo muitos estímulos. Estou muito feliz com isso, é pouca coisa ainda, mas, para quem não estava nem mexendo a pestana do olho, já é um turbilhão de emoções”, diz.