Jovem é arrastado com corda no pescoço em estrada de terra

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais mostra um jovem de 18 anos sendo arrastado por uma estrada de terra de uma fazenda, em Goiás. A vítima estava com o pescoço amarrado por uma corda. O caso ocorreu no último domingo (19). Ainda na cena, ele chega a ser puxado por um outro homem e arrastado pela lama. Outras pessoas que estão no local só fazem rir da situação. O jovem foi socorrido e encaminhado para um hospital com ferimentos leves no corpo. A delegada do caso informou ao G1 que um inquérito foi aberto e as pessoas envolvidas na agressão já foram identificadas. A família disse ainda para a reportagem que a vítima nunca tinha ido a uma festa antes e não tinha inimizades.

