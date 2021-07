José Serra tem alta após diagnóstico de Covid-19

De acordo com a assessoria do parlamentar, ele já recebeu duas doses da vacina contra o coronavírus em São Paulo.

De acordo com o G1, o parlamentar realizou um cateterismo e colocou um stent em uma das artérias do coração na última quarta (7). Serra tem 79 anos e mesmo assintomático da Covid-19, cumpriu quarentena no hospital, que identificou uma pneumonia leve no senador.

O senador José Serra (PSDB) teve alta neste sábado (10) após ficar internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele foi diagnosticado com Covid-19 em 22 de junho e estava hospitalizado "preventivamente".

