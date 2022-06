Jornalista sai para cobrir acidente em estrada e descobre que filho é quem morreu

No momento que saiu para fazer a cobertura de um acidente fatal, o jornalista Carlos Alberto Baldassari descobriu que a vítima fatal era o seu filho. O acidente ocorreu na Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), na manhã desta quarta-feira (8), no momento que o carro bateu de frente com um caminhão.

O jornalista fazia uma live em sua página de notícias no Facebook e, ao se aproximar do local, reconheceu o carro do filho, Tiago Cequeto Baldassari, de 32 anos. O comunicador interrompeu a transmissão e, em seguida, voltou retornou para dar a notícia a seus internautas.

O caminhão, que seguia de Ribeirão Preto para Araraquara, bateu de frente contra um veículo modelo Volkswagem/Gol, próximo à entrada do Parque São Paulo, na SP-255. O caminhoneiro relatou à Polícia Rodoviária que seguia pela faixa adicional da pista quando o veículo teria invadido a faixa e causado o acidente.