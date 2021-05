Jogadores Arboleda e David Neres são flagrados em festa clandestina em SP

Em março, o jogador Gabigol também foi flagrado em um cassino clandestino com mais de 200 pessoas. As "saidinhas" acontecem em meio à pandemia no país e o risco alto de contaminação com a covid-19.

No local, a polícia encontrou ao menos 124 pessoas aglomeradas e sem máscaras. Entre os convidados, os agentes se depararam com os atletas.

