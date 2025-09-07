   Compartilhe este texto

Jipe atropela grupo que assistia desfile do 7 de Setembro; vídeo

Por Portal Do Holanda

07/09/2025
Brasil



 

Um jipe desgovernado atropelou pessoas que assistiam ao desfile de 7 de Setembro em Brusque (SC). O veículo fazia parte do cortejo e perdeu o controle, avançando sobre a calçada e atingindo, entre outros, uma mulher com bebê no colo.

Uma idosa ficou gravemente ferida, com fratura no tornozelo e suspeita de lesão na coluna, enquanto outra mulher teve ferimentos leves e foi levada para avaliação médica.

O jipe pertence a um grupo de colecionadores de veículos militares antigos.

A prefeitura de Brusque informou que presta apoio às vítimas e abriu investigação para apurar as causas do acidente.

Bastidores da Política - MP, Defensoria, Ipaam, Agemam não agem e Águas de Manaus atua de forma abusiva na cidade Bastidores da Política
MP, Defensoria, Ipaam, Agemam não agem e Águas de Manaus atua de forma abusiva na cidade

