Jipe atropela grupo que assistia desfile do 7 de Setembro; vídeo
Por Portal Do Holanda
07/09/2025 17h16 — em
Brasil
URGENTE: Motorista de Jipe perde o controle e atropela duas pessoas durante Desfile do 7 de setembro em Santa Catarina.— Hora da Fofoca (@horadafofocatv) September 7, 2025
pic.twitter.com/9eiwj8dl5X
Um jipe desgovernado atropelou pessoas que assistiam ao desfile de 7 de Setembro em Brusque (SC). O veículo fazia parte do cortejo e perdeu o controle, avançando sobre a calçada e atingindo, entre outros, uma mulher com bebê no colo.
Uma idosa ficou gravemente ferida, com fratura no tornozelo e suspeita de lesão na coluna, enquanto outra mulher teve ferimentos leves e foi levada para avaliação médica.
O jipe pertence a um grupo de colecionadores de veículos militares antigos.
A prefeitura de Brusque informou que presta apoio às vítimas e abriu investigação para apurar as causas do acidente.
MP, Defensoria, Ipaam, Agemam não agem e Águas de Manaus atua de forma abusiva na cidade
ASSUNTOS: Brasil