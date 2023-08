Jair Bolsonaro doa R$ 100 mil para viúva de soldado morto em operação

A informação foi divulgada pelo filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, em uma publicação no Instagram. "Parabéns pela iniciativa de doar R$ 100 mil para a viúva do soldado PMESP da Rota Patrick Bastos Reis, assassinado na operação na Baixada Santista", escreveu. Posteriormente, a doação foi confirmada por Bolsonaro, mas ele não divulgou o assunto.

O ex-presidente Jair Bolsonaro doou R$ 100 mil para a viúva do soldado das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) Patrick Bastos Reis, 30, que foi morto durante uma operação em julho deste ano, em Guarujá, no litoral paulista.

