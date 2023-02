Irmã comenta sexualidade e beijos de Gabriel Santana no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Santana, um dos participantes do BBB 23 (Globo), afirmou ter assumido a sua bissexualidade ao entrar no programa. Apesar de ser bi, o ator que é conhecido por seus papéis em Pantanal e Chiquititas (SBT) admitiu ter uma maior atração por mulheres.

APOIO DA FAMÍLIA

Em entrevista à reportagem, Ana Carolina Santana, irmã do ator, demonstrou apoio a revelação. "Normal, sexualidade é algo pessoal e apoiamos o Gabriel em tudo", falou.

GABRIEL E PAULA PODEM DAR CERTO?

Sobre o interesse inicial de Gabriel por Paula, a irmã afirma: "O interesse foi de ambos, vimos isso em torpedos, em falas, mas o beijo acabou não rolando. Sobre ser um bom envolvimento, só saberíamos se acontecesse".

E O BEIJO EM NICÁCIO?

"Acreditamos que se envolver não, mas acreditamos que pode ser que ele dê mais uns beijos por aí, afinal, ele mesmo disse que gosta de beijar", disse Ana.

CASA DIVIDIDA EM GRUPOS

No início do reality, os participantes se dividiram em grupos conforme seus quartos. Gabriel acabou ficando no Quarto Fundo do Mar e arquitetou diversas estratégias para desestabilizar o Quarto Deserto. "Não acho que ele mude de grupo, Gabriel é leal e sua lealdade está com o Fundo do Mar, mas ao longo do programa, inevitavelmente, sub grupos poderão ser formados", concluiu.