Irmã caçula de Bolsonaro é internada com covid-19

A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira pelo site G1. De acordo com a publicação, o hospital disse que não está autorizado a repassar detalhes do estado de saúde da caçula da família Bolsonaro.

A irmã mais nova do presidente Bolsonaro, Vânia Rubian Bolsonaro, foi internada com diagnóstico de covid-19. Ela está no Hospital São João, na cidade de Registro, no interior de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.