Inusitado! Vaca é resgatada após ficar presa em telhado

Uma vaca foi resgatada após ficar presa no telhado de um rancho. O caso ocorreu na manhã deste domingo (25) no Vale do Itajaí, Santa Catarina.



De acordo com o G1, o animal ficou com as patas feridas. O dono do local informou que a vaca foi parar no telhado porque a propriedade fica em um nível mais baixo que a rua lateral.

Ainda segundo a publicação, o animal precisou ser sedado durante o resgate. Ele foi puxado por cima através de um equipamento conhecido como escora, além de cordas.