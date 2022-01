INSS suspende temporariamente perícias médicas

Devido ao aumento de casos de Covid-19 no Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu temporariamente a realização de perícias médicas do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade. De acordo com o ministério, as perícias suspensas serão remarcadas para o segundo semestre, e o INSS comunicará aos segurados a nova data.



Os segurados afetados pela suspensão das perícias continuarão recebendo os benefícios normalmente.



