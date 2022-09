INSS abre concurso com salário inicial de R$ 5,9 mil; confira edital

As inscrições custam R$ 85 e começam amanhã (16) a partir das 10h e vão até dia 3 de outubro. A banca organizadora é a Cebraspe. Mais informações podem ser conferidas no edital completo.

Nesta quinta-feira o edital do concurso do INSS foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Ao todo, serão 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social, que exige o ensino médio ou técnico equivalente. O salário inicial é de 5.905,79 com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

