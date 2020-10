Inscrições para vagas remanescentes do Fies começam nesta segunda

Estudantes interessados no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) devem acessar, a partir desta segunda-feira (26), o site do programa para fazer inscrição para as vagas remanescentes.

As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular, por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação na contratação do financiamento, por exemplo.

Devido a falhas no sistema, o MEC (Ministério da Educação) suspendeu o processo de inscrições e ampliou os prazos. Os estudantes que fizeram a inscrição não serão prejudicados.