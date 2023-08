Inscrições para vagas no IBGE terminam amanhã; salário é de R$ 3,1 mil

O concurso é para candidatos de nível médio e o salário é de R$ 3,1 mil para jornada de 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico www.selecon.org.br.

As inscrições para as 148 vagas temporárias de agente censitário de pesquisas e mapeamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam neste domingo (13).

