Inscrições para o Sisu 2024 começam no próximo mês

O período de inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) iniciará em 22 de janeiro. Esta é a primeira vez que o processo seletivo acontecerá apenas no começo do ano, sem uma segunda edição em junho, conforme indicado no edital publicado no Diário Oficial da União em 29 de dezembro.

Segundo a Folha de São Paulo, os interessados têm entre 22 e 25 de janeiro para realizar suas inscrições no Sisu. Esse sistema é fundamental para ingressar nas universidades federais do país, disponibilizando, por exemplo, 226.399 vagas em 118 instituições públicas no ano passado.

É notável que esta é a primeira vez em que os candidatos terão apenas uma oportunidade de se inscrever. Desde sua implementação em 2010, o Sisu costumava ser aberto duas vezes ao ano, coincidindo com o início de cada semestre. No entanto, o governo federal identificou uma procura não significativa na segunda rodada, o que motivou sua extinção.

O Sisu possibilita que os estudantes se candidatem a vagas em universidades públicas em diferentes regiões do país utilizando as notas do Enem. O edital estipula que os candidatos podem escolher até duas opções de vaga, porém não é permitido concorrer em mais de uma modalidade para o mesmo curso e turno.

Existem categorias de concorrência, como ampla concorrência e reservas para cotistas com base em situação financeira ou raça.

Segue o cronograma do Sisu 2024:

Inscrições: de 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultado da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024

Matrículas: de 1º a 7 de fevereiro de 2024

Lista de espera: Interesse dos candidatos entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro

Resultado das listas de espera: Datas definidas por cada universidade