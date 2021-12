Inscrições para o Censo 2022 encerram nesta quarta

As inscrições para o processo seletivo do Censo Demográfico 2022 para contratar recenseadores encerram na próxima quarta-feira (29). O certame oferta 183.021 vagas para nível fundamental distribuídas em 5.297 municípios do país com taxa de inscrição de R$ 57,50. A prova está prevista para acontecer no dia 27 de março de 2022.

Também encerram as inscrições para agente censitário supervisor (ACS), com salário de R$ 1.700,00 e para agente censitário municipal (ACM), com salário de R$ 2.100,00, que está oferecendo 18.420 vagas. A taxa de inscrição é de R$ 60,50.

Já as 1.781 vagas para Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI), com salário de R$ 1.700, e para as 31 vagas para Coordenador Censitário de Área (CCA), com salário de R$ 3.677, 27, segue com as inscrições abertas até o dia 10 do mês de janeiro. A taxa de inscrição para ACAI é de R$ 44,00 e para CCA é de R$ 66,00.