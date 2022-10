Inscrições para concurso do INSS acabam hoje

As inscrições para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encerram nesta segunda-feira (03).

Os interessados podem se inscrever para 1.000 vagas de técnico do seguro social, com salário de R$ 5.905,79, até as 18h de 3 de outubro pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22. A taxa é de R$ 85, que poderá ser paga até o dia 21 de outubro..

