Inscrições do Sisu começam hoje

Começam nesta terça-feira (28), as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2022. Os interessados devem se inscrever no site do programa - https://acessounico.mec.gov.br/.

A lista de selecionados será divulgada no dia 6 de julho deste ano. O Sisu usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 para selecionar alunos que estudarão em instituições de ensino públicas.